Гендир «Рубина» Айбатов отреагировал на слухи о приглашении тренера Осинькина

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал слухи о приглашении Игоря Осинькина на пост главного тренера казанского клуба.

«Пять минут назад разговаривал с Рашидом Маматкуловичем [Рахимовым] по рабочим вопросам. Нам с ним на тот момент ничего не было известно о кандидатуре Игоря Осинькина на пост главного тренера «Рубина». Если честно, даже не читал об этом. Конечно, мы не ищем замену Рахимову», — цитирует Айбатов а Sport24 .