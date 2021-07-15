Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей»
09:36
Вратарь Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей», сообщает портал Sibnovosti.
По информации источника, 36-летний голкипер будет заявлен в ФНЛ-2 за молодежную команду красноярцев.
Чепчугов является воспитанником красноярского «Металлурга» (прежнее название «Енисея»). Голкипер вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года.
В апреле 2021 года в «Енисее» сообщали, что Чепчугов тренируется с молодежной командой красноярцев.
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Дополнительная информация:
https://krsk.sibnovosti.ru/sport/395033-vratar-sergey-chepchugov-vernulsya-v-krasnoyarskiy-enisey
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