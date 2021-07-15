Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей»

09:36
Теги:

Вратарь Сергей Чепчугов вернулся в «Енисей», сообщает портал Sibnovosti.

По информации источника, 36-летний голкипер будет заявлен в ФНЛ-2 за молодежную команду красноярцев.

Чепчугов является воспитанником красноярского «Металлурга» (прежнее название «Енисея»). Голкипер вернулся в клуб после ухода из ЦСКА летом 2017 года, но решил приостановить карьеру в феврале 2018 года.

В апреле 2021 года в «Енисее» сообщали, что Чепчугов тренируется с молодежной командой красноярцев.

«Было, было, было, но прошло!» Чепчугов — о Помазуне в ЦСКА, своих постах в Инстаграме и будущем

Дополнительная информация:

https://krsk.sibnovosti.ru/sport/395033-vratar-sergey-chepchugov-vernulsya-v-krasnoyarskiy-enisey

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Газзаев рассказал, кто должен возглавить сборную России после ухода Черчесова
Экс-муж Ксении Бородиной устроил пенную вечеринку на яхте
Путин указал на непонятные действия большевиков после Первой мировой
На Украине ради гендерного равенства переименовали праздник
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд