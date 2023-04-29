Гаджиев — о протесте «Уфы»: «Пусть наложат санкции против себя или организаций»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что «Уфа» собирается подать протест собирается подать протест на результат матча Первой лиги (0:0) из-за возможного нарушения лимита.

«Они разберутся, было нарушение регламента или нет. По протоколу организаций проведений соревнований, вышедший на поле игрок находился в обойме лимитчиков. Пусть они разбираются, есть протокол, в нем игрок — лимитчик. Поэтому боковой судья его допустил.

Комиссия будет решать. Будут ли какие-то санкции? Не знаю, пусть наложат санкции против себя или организаций, проводящих соревнования. Боковой написал в протоколе, что футболист находится в списке лимитчиков», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Игроки из стран Евразийского экономического союза не считаются в России легионерами. В махачкалинском клубе считают, что имела место путаница в идентификации статуса игрока в заявочной системе.