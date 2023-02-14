В «Нефтехимике» опровергли информацию о проживании в одном отеле с украинскими игроками на сборах

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков опроверг «СЭ» информацию о том, что команда проживает в одном отеле с украинскими игроками.

«Мы проживаем в отеле с украинской командой? У вас неверная информация. Кроме московского ЦСКА и казахской команды в отеле никто не живет. Здесь нет никого, кроме российских команд и казахской», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Футбольный Биги» сообщил, что «Нефтехимик» и украинская команда «Полесье» проживают в одном отеле.

«Нефтехимик» проводит зимний сбор в турецком Белеке.

14 февраля стало известно, что между футболистами «Шинника» и украинской команды «Минай», которые проживали в одном отеле в Анталье, произошла драка.