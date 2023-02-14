В отеле рассказали, что инцидент с участием российских и украинских футболистов исчерпан

В турецком отеле, где произошел конфликт между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная», рассказали, что инцидент исчерпан, сообщает РИА «Новости Спорт».

По данным источника, корреспондент агентства обратился в отель в качестве клиента и поинтересовался о вопросах безопасности при заселении.

«Никаких проблем с безопасностью на данный момент. Инциденты исчерпаны. Наш отель к вашим услугам», — цитирует издание сотрудника отеля.

14 февраля стало известно, что между футболистами «Шинника» и украинского «Миная», которые находятся на сборе в Анталье (Турция), произошел конфликт.

Команды проживали в отеле Royal Seginus. Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн, однако сотрудникам отеля удалось уладить инцидент. Спустя некоторое время украинские футболисты избили в лифте игрока «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, началась массовая драка с участием других представителей российской команды.

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков позже сообщил о смене отеля.