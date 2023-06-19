В «Химках» опровергли информацию о возможном возращении Глушакова

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев опроверг «СЭ» информацию о возможном возвращении Дениса Глушаков в подмосковный клуб.

«Мы не интересуемся Глушаковым. Он покинул наш клуб зимой, и больше мы не рассматривали его кандидатуру», — сказал Оленев «СЭ».

В понедельник, 19 июня «Пари НН» объявил об уходе 36-летнего полузащитника из клуба.

Глушаков выступал за «Химки» с октября 2020 года по февраль 2023 года.