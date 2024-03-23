В ФНЛ сообщили о возможной отмене 24-го тура

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» высказался о возможной отмене 24-го тура первой лиги в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

«Мы проводим сейчас совещание с силовиками и главами регионов. По разным регионам ситуация разная», — сказал Измайлов «СЭ».

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.