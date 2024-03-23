Главный тренер «Химок» Талалаев заявил об отмене матча против «Динамо» Махачкала

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении матча 24-го тура первой лиги против «Динамо» Махачкала в Дагестане.

«Отменили игру», — сказал Талалаев «СЭ».

Встреча должна была пройти 24 марта.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.