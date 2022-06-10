В ФНЛ с нового сезона будут выступать 18 команд

10 июня состоялось заседание президиума Футбольной национальной лиги.

На заседании было принято решение о том, что в сезоне-2022/23 в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд вместо 20. Сезон начнется 17 июля, проект календаря будет опубликован позднее.

При этом обмен командами между ФНЛ-1 и ФНЛ-2 будет в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранится в действующем формате: два клуба выходят в РПЛ напрямую, еще два играют в стыковых матчах.

Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги. Окончательные решения утверждает бюро исполкома Российского футбольного союза.