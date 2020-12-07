В ФНЛ рассказали о ходе расследования в брянском «Динамо»
10:41
Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов в беседе с «СЭ» рассказал о ходе проверки в брянском «Динамо». Ранее стало известно, что на поле в составе команды выходили трое футболистов с сомнительными тестами на коронавирус.
— Комиссия завершает свою работу, — сказал Шабанов «СЭ». — В ближайшее время материалы буду обобщены и переданы в соответствующие инстанции. (Сергей Федоров)
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