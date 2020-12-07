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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

В ФНЛ рассказали о ходе расследования в брянском «Динамо»

10:41

Исполнительный директор ФНЛ Иван Шабанов в беседе с «СЭ» рассказал о ходе проверки в брянском «Динамо». Ранее стало известно, что на поле в составе команды выходили трое футболистов с сомнительными тестами на коронавирус.

— Комиссия завершает свою работу, — сказал Шабанов «СЭ». — В ближайшее время материалы буду обобщены и переданы в соответствующие инстанции. (Сергей Федоров)

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