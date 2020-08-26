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В «Енисее» отреагировали на информацию об увольнении массажиста, работавшего с ковид-больными

17:35
Массажист «Енисея» весной ушел работать в бригаду скорой помощи. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Массажист «Енисея» весной ушел работать в бригаду скорой помощи. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня Telegram-канал Baza сообщил о том, что футбольный клуб «Енисей» уволил своего массажиста Нуретдина Аскерова за прогулы. Источник подчеркивает, что с марта Аскеров входит в спецбригаду скорой помощи по работе с инфицированными ковид. В качестве объяснения отсутствия в клубе медик привел нежелание подвергать футболистов риску заражения коронавирусной инфекцией.

— Информация о том, что клуб уволил массажиста Нуретдина Аскерова из-за того, что во время пандемии коронавируса он работал на скорой помощи, неправдива, — сказал «СЭ» генеральный директор красноярцев Алексей Ивахов. — Наша юридическая служба проработала этот вопрос в полном соответствии с российским законодательством. Завтра «Енисей» объявит все официально. (Вячеслав Короткин)

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