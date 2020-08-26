Источник: «Енисей» уволил массажиста, который работает в коронавирусной бригаде скорой помощи

«Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за то, что он долго не появлялся на работе. При этом руководство знало, что с марта мужчина входит в специализированную бригаду скорой помощи и на работу в клуб он ходить не может, сообщает Telegram-канал Baza.

В частности, клубу не понравилось, что Аскеров отсутствовал с 29 июля по 19 августа. «Енисей» инициировал служебное расследование, и массажиста попросили дать объяснения. Он сообщил, что был в «красной зоне» и не мог работать по совместительству из-за ограничений в скорой помощи. К своим объясненияем Нуретдин предоставил справку с Красноярской станции скорой медицинской помощи.

Узнав, что прямого запрета на работу по совместительству у Нуретдина не было, «Енисей» решил его уволить за нарушение трудовой дисциплины. Массажист, по мнению клуба, прогуливал без уважительной причины.

Отдел кадров «Енисея» подтвердил в личной переписке получение справки и пояснения. Более того, сам футбольный клуб в мае снимал репортаж о работе своего массажиста в коронавирусной бригаде. Несмотря на это уважительной причины для отсутствия Нуретдина клуб не нашел.