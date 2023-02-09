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Сегодня, 10:20

В «Енисее» объяснили, почему «Оцелул» обязан заплатить компенсацию за отмену товарищеского матча

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов рассказал «СЭ» о ситуации с выплатой компенсации от румынского «Оцелула» за отказ от проведения товарищеского матча.

Ранее в «Оцелуле» заявили, что не собираются платить компенсацию российскому клубу за отмену контрольной встречи.

«Мы всегда подписываем контракт перед проведением матча. Когда «Оцелул» отказался с нами играть, я сразу уточнил, есть ли контракт. Наши организаторы заявили, что есть. Но потом что-то произошло между ними и организаторами со стороны румын.
Какие из организаторов нам заплатят — мне все равно. Не знаю, почему румыны говорят, что они не заплатят нам компенсацию. У нас есть контракт, мы заполнили все документы. Их подписывают все команды. У меня есть все документы в электронном виде с печатями. Наши организаторы решают этот вопрос», — сказал Ивахов «СЭ».

Матч «Енисей» — «Оцелул» должен был состояться 1 февраля, однако за час до начала игры румынская команда отказалась выходить на поле. Позднее стало известно, что встреча была отменена из-за вмешательства Федерации футбола Румынии, которая угрожала «Оцелулу» снятием с команды очков в таблице чемпионата страны.

«Енисей» требует компенсацию в размере 10 тысяч евро за отмену матча.

Футбол
ФК Енисей
ФК Оцелул
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
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Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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Алания

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Велес

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Балтика

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