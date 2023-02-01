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Сегодня, 11:24

«Енисей» потребует 10 тысяч евро за отмену матча с румынским «Оцелулом»

Артем Бухаев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Игроки «Енисея».
Фото ФК «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет требовать неустойку от румынского клуба «Оцелул» за отмену товарищеского матча.

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», — сказал Ивахов «СЭ».

Как сообщал «СЭ», матч отменили из-за вмешательства Федерации футбола Румынии.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Бетис
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29%

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ТБ 2.5

24%

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Монпелье
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Футбол
ФК Енисей
ФК Оцелул
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