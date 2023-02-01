«Енисей» потребует 10 тысяч евро за отмену матча с румынским «Оцелулом»

Главный тренер «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб будет требовать неустойку от румынского клуба «Оцелул» за отмену товарищеского матча.

«Конечно, мы будет требовать компенсацию за отмену матча. В соглашении все прописано. В контракте сумма компенсации — 10 тысяч евро. Будем заниматься этим вопросом. Мы подписали все документы. Понимали, что такое в теории может произойти. Наши коллеги-организаторы сейчас ищут соперника. Найти за час команду невозможно. Хотя у нас вся нагрузка распланирована. Пытаемся найти команду, чтобы все футболисты получили игровую практику», — сказал Ивахов «СЭ».

Как сообщал «СЭ», матч отменили из-за вмешательства Федерации футбола Румынии.