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Врач «Родины» Просветова рассказала, как оказала помощь пострадавшему в ДТП в Турции

Алина Савинова
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Врач «Родины» Анастасия Просветова рассказала, как оказала помощь пострадавшему в аварии жителю Турции.

«Мы с командой возвращались на автобусе с тренировки в гостиницу и на перекрестке нашему водителю стали сигнализировать: что-то произошло. Увидели разбитую машину и человека, лежащего на газоне. Водитель нашего автобуса остановил движение на трассе, и мы побежали оказывать помощь. У нас всегда с собой дефибриллятор, воздуховод, медицинская сумка, собранная по стандартам ФИФА...

Вообще я врач-реаниматолог. И по тому, что увидела, поняла, что пострадавший находился за рулем разбитого автомобиля. Это было очевидно по его травмам: повреждение ребер, перелом ноги и сотрясение головного мозга. Очевидно, проезжающие мимо водители вытащили человека из салона и положили на газон. Мы сделали все необходимое в этой ситуации, дождались приезда скорой помощи. Нам сказали: «Вы молодцы, спасибо огромное», — приводит «РБ Спорт» слова Просветовой.

Игроки «Родины» находятся на тренировочных сборах в Белеке (Турция). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги (22 очка).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vrach-fk-rodina-rasskazala-kak-okazala-pomoshh-postradavshemu-v-dtp-v-turtsii/
ФК Родина
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И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 18 1 1
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Младен Кашчелан

Балтика

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