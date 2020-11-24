В брянском «Динамо» отреагировали на информацию об угрозе физической расправой футболисту

Заместитель исполнительного директора брянского «Динамо» Александр Мисник прокомментировал информацию о том, что начальник команды Валерий Корнеев угрожал защитнику Андрею Луканчекову.

— Я опросил в команде — и Корнеева опросил, что же произошло, — заявил Мисник «СЭ». — Корнеев сказал, что это не соответствует действительности. Сказал ему: «Или ты мне будешь объяснительную писать, или иди писать встречный иск о клевете в полицию». Корнеев, по его словам, сам стоял в стороне, а Луканченков бегал по кругу — отдельно тренировался.

Конечно, наш клуб такие вещи не приветствует и считает их неприемлемыми ни в какой степени. Думаю, такого и не могло быть. Если есть свидетели — нужно предъявить их. Это заказное... Тут умышленное идет. В том числе, со стороны бывшего исполнительного директора.

Луканченкову было предложено расторгнуть контракт, он отказался — его право. Ему все больничные и обследования оплачиваются, контракт соблюдается. То, что он не хочет играть в футбол — его дело. Встал в позу... Единственное, ему сказал, чтобы не портить обстановку, освободить номер на базе — у него тут есть квартира. В остальном его права ничем не ущемляются. Ну он такой человек: ущеми его — сразу палата по разрешению споров и прочее, прочее. Нравится ему жертвой быть. (Артем Калинин)

Ранее сам Луканченков рассказал подробности инцидента бывшему форварду «Крыльев Советов» и «Арсенала», блогеру Евгению Савину в прямом эфире Instagram. По словам 34-летнего капитана «Динамо», несколько игроков вышли на матч с коронавирусом, так как в клубе им не сообщили о положительных результатах тестов. Игрок утверждает, что неизвестный человек, который пришел в компании с Корнеевым угрожал расправой защитнику. Ранее команда написала коллективное письмо с требованием отстранить начальника клуба.

«Динамо» после 23 туров занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ с 24 очками. В текущем сезоне Луканченков провел за команду 4 матча.