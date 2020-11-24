Луканченков об угрозах: «Мне говорили: «Куда ты лезешь? Тебе еще жить здесь, у тебя семья»

Футболист брянского «Динамо» Андрей Луканченков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что неизвестный человек, который пришел на тренировку клуба в сопровождении начальника команды Валерия Корнеева, угрожал ему.

— Все началось с того, что я и мои одноклубники написали письмо на имя начальника управления физической культуры и спорта Брянской области Сергея Николаевича Трусова, — заявил «СЭ» Андрей Луканченков. — Мы высказались о деятельности нынешнего начальника команды Валерия Корнеева. Считаем, что он не исполняет свои обязанности, парализует рабочую обстановку, деморализует дух команды и создает конфликтные ситуации. Письмо опубликовано, вы можете с ним ознакомиться. Игроки команды были недовольны действиями Корнеева, а я, как капитан, высказывался от лица команды. Давно играю за «Динамо», мне небезразлична судьба клуба.

После этого начались проблемы. В сети всплыли данные о том, что в нашей команде были фальсификации с тестами на коронавирус. В следствии чего, в одном из матчей приняли участие три футболиста с положительными результатами, а потом в команде началось массовое заражение. Этот слив пытаются повесить на меня, хотя я не имею к нему никакого отношения. Футболисты вообще не были в курсе этих дел.

На меня оказывают давление. Руководство клуба заявляло, что перестанет пускать меня на базу, кормить, если я не замолчу. А сегодня на тренировку вместе с Корнеевым пришел неизвестный мне человек. Начальник команды показал на меня пальцем, тогда этот мужчина подошел ко мне и начал недвусмысленно мне угрожать. Звучали такие фразы: «Куда ты лезешь, тебе еще жить здесь, у тебя семья. Зачем ты что-то пишешь против Корнеева — он мой близкий. Ты хочешь проблем?». Это происходило прямо во время тренировки. Потом этот человек начал говорить, что это не угрозы, а просто разговор.

Сейчас я отправился в отделение полиции и написал заявление в отношении неустановленного лица. Прописал, что этот человек пришел в сопровождении Корнеева. Ждем развития событий.

Начальник команды «Динамо» Валерий Корнеев отказался от комментариев. (Севастиан Терлецкий)