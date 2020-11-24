Капитан брянского «Динамо» подтвердил, что несколько футболистов команды вышли с коронавирусом на матч ФНЛ против «Иртыша»

Капитан брянского «Динамо» Андрей Луканченков подтвердил, что несколько футболистов команды вышли с коронавирусом на матч 6-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ против «Иртыша» (1:0).

«Со своей стороны могу подтвердить. Ребятам перед игрой не сообщили, что у них положительный тест, — рассказал Луканченков в интервью блогеру Евгению Савину в прямом эфире Instagram. — Никому ничего не говорили. От ребят скрыли тесты. Я знаю, что у двоих человек была пневмония — это последствия той игры.

Я просто не побоялся поднять это вопрос. Не знаю, это наглость или безрассудство с их стороны. Потом начальник команды Валерий Корнеев проводит своего друга на стадион и показывает ему пальцем на меня. Этот чудак на меня смотрит: «Можно тебя». Потом показывает на Корнеева: «Слышишь, это мой братуха и вы его не обижайте. Что за бред вы пишите. Слышишь, у тебя тут семья. Ты подумай». — «Ты мне угрожаешь?» — «Нет, просто предупреждаю».

Мной написано заявление в полицию. Оно принято. Везде говорят про Брянск, а стыдно нам».

Ранее футболисты «Динамо» написали коллективное письмо с требованием отстранить Корнеева от работы с командой.