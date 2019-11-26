«Урал», «Крылья Советов» и «Тамбов» сыграют на Кубке ФНЛ

«Урал», «Крылья Советов» и «Тамбов» примут участие в Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре в феврале 2020 года, сообщается на официальной странице лиги в Twitter.

Во вторник 26 ноября прошла жеребьевка турнира, который пройдет с 14 по 27 февраля.

В группе А сыграют «Ротор», «Енисей», молодежная сборная России (не старше 20 лет), КАМАЗ, в группе B — «Химки», «Факел» и команда ПФЛ — «Родина», в группе С — «Чертаново», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Томь», в группе D — «Шинник», «Мордовия», «Рига», и СКА из ПФЛ.