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Сегодня, 14:05

«Уфа» сыграла вничью с «Нефтехимиком» на своем поле

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Уфа» сыграла вничью с «Нефтехимиком» дома в матче 17-го тура Первой лиги — 0:0.

Уфимцы продлили свою серию без поражений во всех турнирах до трех матчей подряд. Команда занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 18 очками.

«Нефтехимик» идет на 9-й строчке с 24 очками.

В следующем туре «Уфа» сыграет на выезде против ульяновской «Волги», а «Нефтехимик» встретится в гостях с «Кубанью».

Россия. ФНЛ. 17-й тур
06 нояб, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
0:0
Нефтехимик

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. АПЛ
Челси
Арсенал

ТБ 2.5

31%

1.92

П2

19%

2.75

Обе забьют - да

17%

1.74
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Интер

ТБ 2.5

28%

2.04

П2

23%

2.47

ИТБ2 (1.5)

19%

2.30
⚽ Футбол. РПЛ
Сочи 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

34%

2.30

Ф2(-1)

21%

3.10

ИТБ2 (1.5)

20%

1.83
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 16 7 8 1 28-19 29
3
 Рубин 16 7 6 3 30-21 27
4
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
5
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
6
 СКА-Хаб. 17 7 5 5 30-20 26
7
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
8
 Шинник 17 7 3 7 20-20 24
9
 Нефтехимик 17 6 6 5 16-12 24
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 17 4 6 7 13-22 18
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Велес 16 5 1 10 13-26 16
15
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
16
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
17
 Краснодар-2 16 3 3 10 11-26 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.11 10:00
СКА-Хаб. – Шинник
 3 : 1
6.11 12:00
Уфа – Нефтехимик
 0 : 0
6.11 13:00
Енисей – Кубань
 - : -
6.11 14:00
Краснодар-2 – Волгарь
 - : -
6.11 15:00
Акрон – Велес
 - : -
6.11 15:00
Родина – Волга
 - : -
6.11 16:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
6.11 17:00
Балтика – Алания
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