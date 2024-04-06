«Тюмень» — «Шинник»: видеообзор матча 26-го тура первой лиги

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«Шинник» одержал выездную победу над «Тюменью» (2:0) в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

На данный момент «Шинник» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Тюмень» располагается на 7-й строчке (37).