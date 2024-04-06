КАМАЗ поделил очки с «Волгарем»

КАМАЗ дома сыграл вничью с «Волгарем» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.

Авторами забитых мячей у хозяев стали Руслан Куль и Павел Горелов. У гостей отличились Вячеслав Кротов и капитан команды Денис Ткачук.

КАМАЗ располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 набранных очков. «Волгарь» идет 18-м (22).

14 апреля клуб из Набережных Челнов сыграет на выезде против «Кубани», а астраханцы проведут домашний матч с «Тюменью».