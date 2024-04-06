КАМАЗ поделил очки с «Волгарем»
КАМАЗ дома сыграл вничью с «Волгарем» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:2.
Авторами забитых мячей у хозяев стали Руслан Куль и Павел Горелов. У гостей отличились Вячеслав Кротов и капитан команды Денис Ткачук.
КАМАЗ располагается на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 30 набранных очков. «Волгарь» идет 18-м (22).
14 апреля клуб из Набережных Челнов сыграет на выезде против «Кубани», а астраханцы проведут домашний матч с «Тюменью».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|25
|13
|6
|6
|35-21
|45
|
2
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
3
|Динамо Мх
|24
|12
|5
|7
|25-14
|41
|
4
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|25
|10
|7
|8
|28-23
|37
|
7
|Алания
|25
|9
|10
|6
|29-30
|37
|
8
|Нефтехимик
|24
|9
|7
|8
|24-22
|34
|
9
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|25
|8
|7
|10
|21-25
|31
|
12
|Шинник
|25
|8
|7
|10
|29-36
|31
|
13
|КАМАЗ
|25
|7
|9
|9
|23-26
|30
|
14
|Черноморец
|24
|6
|9
|9
|23-29
|27
|
15
|Ленинградец
|25
|6
|8
|11
|19-31
|26
|
16
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
17
|Кубань
|24
|5
|7
|12
|18-30
|22
|
18
|Волгарь
|25
|4
|10
|11
|20-34
|22
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.04
|13:00
|
Тюмень – Шинник
|0 : 2
|6.04
|16:00
|
Акрон – Торпедо
|2 : 1
|6.04
|16:00
|
Ленинградец – Алания
|3 : 3
|6.04
|16:30
|
КАМАЗ – Волгарь
|2 : 2
|7.04
|14:00
|
СКА-Хаб. – Нефтехимик
|- : -
|7.04
|14:00
|
Сокол – Родина
|- : -
|7.04
|16:00
|
Черноморец – Кубань
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|8.04
|19:30
|
Химки – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|20
|1
|6
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|17
|1
|3
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