«Химки» — «Арсенал»: видеообзор матча первой лиги

«Химки» дома одержали победу над «Арсеналом» в матче 26-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Химки» набрали 45 очков и вышли на первое место в таблице первой лиги. «Арсенал» с 41 очком — на 5-й строчке.