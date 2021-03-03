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Тренерский штаб «Чайки» пополнил специалист из Туниса

14:27
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Тренерский штаб футбольного клуба «Чайка» пополнил тунисский тренер Адель Сасси, сообщает 3 марта сайт команды ФНЛ.

Адель родился в тунисском городе Бен-Арус. В 1996 году отправился на просмотр в донецкий «Шахтер», но получил травму колена, которая вынудила его в 22 года завершить игровую карьеру.

Тогда Сасси поступил в Харьковскую государственную академию физической культуры, окончил ее с отличием и начал работать тренером в «Шахтере», выступавшем в первенстве донецкой области. Потом была академия харьковского «Арсенала», «Аль-Акдар» из Ливии, полтавская «Ворскла».

С 2010 по 2014 год он был ассистентом тренера в донецком «Металлурге», выступавшем в УПЛ, где в последний сезон трудился под руководством Сергея Ташуева. С тех пор Сасси продолжил совместную работу вместе с Сергеем Абуезидовичем в махачкалинском «Анжи», краснодарской «Кубани» и солигорском «Шахтере».

Адель обладает лицензией PRO УЕФА и говорит на пяти языках: французском, английском, арабском, украинском, и русском.

Дополнительная информация:

https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Trenerskij-shtab-Chajki-popolnil-inostrannyj-trener-3531

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