Матчи «Крыльев Советов» во время ремонта «Самара Арены» будут проходить на «Металлурге»

Дефекты сварки на стадионе «Самара Арена» будут устранены до 15-20 марта, сообщает 1 марта сайт правительства Самарской области. До этого домашние матчи «Крыльев Советов» будут проходить на стадионе «Металлург».

18 февраля во время ежедневного дежурного обхода сотрудниками стадиона были обнаружены трещины в сварном шве на горизонтальной связи. Стадион «Самара Арена» — домашний стадион «Крыльев Советов». Арена вмещает 44 918 зрителей. Здесь проходили матчи чемпионата мира-2018 года.

Ближайший домашний матч в Олимп-ФНЛ «Крылья» проведут против «Чертаново» 6 марта.