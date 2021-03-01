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Матчи «Крыльев Советов» во время ремонта «Самара Арены» будут проходить на «Металлурге»

19:55
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Дефекты сварки на стадионе «Самара Арена» будут устранены до 15-20 марта, сообщает 1 марта сайт правительства Самарской области. До этого домашние матчи «Крыльев Советов» будут проходить на стадионе «Металлург».

18 февраля во время ежедневного дежурного обхода сотрудниками стадиона были обнаружены трещины в сварном шве на горизонтальной связи. Стадион «Самара Арена» — домашний стадион «Крыльев Советов». Арена вмещает 44 918 зрителей. Здесь проходили матчи чемпионата мира-2018 года.

Ближайший домашний матч в Олимп-ФНЛ «Крылья» проведут против «Чертаново» 6 марта.

Дополнительная информация:

https://www.samregion.ru/press_center/news/vyyavlennye-defekty-svarki-na-samara-arene-budut-ustraneny-do-20-marta/

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