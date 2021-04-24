В конце матча 38-тура Олимп-ФНЛ «СКА-Хабаровск» — «Томь» (1:1) ошибся первый ассистент судьи Николай Еремин, в результате не был засчитан победный гол гостей, забитый Ильей Зуевым.

После его удара головой мяч попал в перекладину, а от нее полетел в ворота и коснулся газона уже за линией ворот. Однако помощник арбитра, находившийся в неплохой позиции, этого не увидел.

«СКА-Хабаровск» — «Томь»: у команды Кержакова украли победный гол.

«СКА-Хабаровск» — «Томь»: у команды Кержакова украли победный гол.

После матча главный тренер «Томи» Александр Кержаков возмутился решением не засчитывать гол его команды.

«Если что, сегодня для судей это был не гол, а для нас — минус 2 очка», — написал в сторис своего Instagram Кержаков.

(Александр Бобров)