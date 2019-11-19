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«Торпедо» сыграет в последнем домашнем матче года в спортивном городке «Лужников»

16:30
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Московское «Торпедо» уведомило Футбольную национальную лигу и владивостокский «Луч» о том, что проведет матч 25-го тура первенства Олимп — ФНЛ в спортивном городке спорткомплекса «Лужники», сообщает ТАСС.

Домашним стадионом «Торпедо» является стадион им. Стрельцова, на котором 23 ноября должна была пройти последняя игра в нынешнем году перед закрытием арены на глобальную реконструкцию. Однако последние два домашних матча, 3 ноября со «СКА-Хабаровском» (2:1) и 13 ноября с «Нижним Новгородом» (0:2), черно-белые провели, соответственно, в спортивном городке «Лужников» и на «Открытие-Арене». В последний раз торпедовцы сыграли на стадионе им. Стрельцова 23 октября против «Чайки» (2:1).

Работы по реконструкции стадиона им. Стрельцова начнутся в 2020 году и завершатся через 2,5 года. Обновленный стадион будет вмещать 15 тысяч зрителей, нынешняя арена вмещает 13,4 тысяч.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7152813

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