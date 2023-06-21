Защитник ЦСКА Савинов отправится в аренду в «СКА-Хабаровск»

Защитник ЦСКА Андрей Савинов перейдет в «СКА-Хабаровск» на правах аренды. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Также отмечается, что клуб из Хабаровска заинтересован в хавбеке «Локомотива» Андрее Никитине и ведет переговоры об аренде футболиста.

Савинов является воспитанником академии ЦСКА. Сезон-2022/23 он провел на правах аренды в «Шиннике». 21-летний футболист принял участие в 31 матче первой лиги за ярославский клуб и не отметился результативными действиями.

«СКА-Хабаровск» занял 10-е место в турнирной таблице ФНЛ по итогам минувшего сезона, набрав 44 очка в 34 матчах.