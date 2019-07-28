"Томь" обыграла "Текстильщик" и возглавила турнирную таблицу ФНЛ

"Томь" одержала победу над "Текстильщиком" (2:1) в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев дважды отличился полузащитник Павел Киреенко.

"Томь" имеет в активе 13 очков и возглавляет турнирную таблицу ФНЛ. "Текстильщик" – 1 балл и 18-я строчка.

Олимп – ФНЛ

5-й тур

"Томь" (Томск) – "Текстильщик" (Иваново) – 2:1 (1:0)

Голы: Киреенко, 36 (1:0). Киреенко, 65 (2:0). Маричев, 70 (2:1).

"Томь" (Томск): Вавилин, Мануйлов, Шумских, Пенчиков, Горбатюк, Казанков (Гасилин, 64), Киреенко (Сасин, 80), Шалаев, Калинский (Талалай, 75), Плетнев (Каккоев, 58), Житнев (Тлупов, 81).

"Текстильщик" (Иваново): Смирнов, Фомин, Шилов (Сараев, 77), Н.Радченко, Попов (Путилин, 63), Е.С.Андреев (Трегулов, 63), Маричев, Мухаметзянов, Горюшкин, Гайдуков, Юрченко (Щаницин, 72).

Предупреждения: Маричев, 38. Н.Радченко, 78.

Судья: Фролов (Москва).

28 июля. Томск. Стадион "Труд".