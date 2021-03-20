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«Томь» дома проиграла «Факелу»

12:55
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«Томь» уступила «Факелу» (0:3) в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ.

Голы забивали Олег Дмитриев, Роман Акбашев и Сергей Брызгалов. «Факел» набрал 43 очка и занимает 11-е место. У «Томи» 21 очко и 21-е место.

Олимп-ФНЛ

31-й тур

«Томь» (Томск) — «Факел» (Воронеж) — 0:3 (0:2)

Голы: О.Дмитриев, 13 — с пенальти (0:1). Акбашев, 45+2 (0:2). Брызгалов, 84 (0:3).

«Томь»: Конюхов, Денисов (Евсеев, 61), Зуев, Лапшов, Пенчиков, Симонян, Талалай, Кривцов, М.Дмитриев (Давыдов, 55), Файзуллин (Косарев, 41), Эннин.

«Факел»: Саутин, Брызгалов, Дашаев, Пейчинович, Акбашев, Замалиев, Шепилов (Черов, 85), Мастерной, О.Дмитриев (Коробов, 79), Аппаев (Яковлев, 46), Разборов (Мазуров, 76).

Предупреждения: Эннин, 12. Талалай, 15. Брызгалов, 18. Лапшов, 51. Зуев, 83.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

20 марта. Томск. Стадион «Труд».

Томь — Факел

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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