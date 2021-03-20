«Томь» дома проиграла «Факелу»
«Томь» уступила «Факелу» (0:3) в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ.
Голы забивали Олег Дмитриев, Роман Акбашев и Сергей Брызгалов. «Факел» набрал 43 очка и занимает 11-е место. У «Томи» 21 очко и 21-е место.
Олимп-ФНЛ
31-й тур
«Томь» (Томск) — «Факел» (Воронеж) — 0:3 (0:2)
Голы: О.Дмитриев, 13 — с пенальти (0:1). Акбашев, 45+2 (0:2). Брызгалов, 84 (0:3).
«Томь»: Конюхов, Денисов (Евсеев, 61), Зуев, Лапшов, Пенчиков, Симонян, Талалай, Кривцов, М.Дмитриев (Давыдов, 55), Файзуллин (Косарев, 41), Эннин.
«Факел»: Саутин, Брызгалов, Дашаев, Пейчинович, Акбашев, Замалиев, Шепилов (Черов, 85), Мастерной, О.Дмитриев (Коробов, 79), Аппаев (Яковлев, 46), Разборов (Мазуров, 76).
Предупреждения: Эннин, 12. Талалай, 15. Брызгалов, 18. Лапшов, 51. Зуев, 83.
Судья: Федоров (Петрозаводск).
20 марта. Томск. Стадион «Труд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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