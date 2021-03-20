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«Акрон» в гостях победил «Енисей», «Оренбург» обыграл «Краснодар-2»

15:00

«Акрон» в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ в гостях победил «Енисей» со счетом 1:0.

В другом матче «Оренбург» обыграл «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0.

Олимп — ФНЛ

31-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:1)

Гол: Делькин, 9.

Нереализованный пенальти: Майрович, 49 (штанга)

«Енисей»: Опарин, Абрамов (Марков, 88), Сухомлинов, Цховребов, Кичин, Песиков (Шаболин, 70), Ланин, Лескано, Зотов, Иванов (Ломакин, 72), Глушков (Билоног, 71).

«Акрон»: Волков, Чичерин, Феррейра, Литвин, Нихаев (Баланович, 67), Газданов (Босов, 61), Чудин (Герюгов, 62), Килин (Гираев, 81), Пьянченко (Садыков, 72), Майрович, Делькин.

Предупреждения: Нихаев, 21. Зотов, 64. Абрамов, 70.

Судья: Цыганок (Владивосток).

20 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».

«Оренбург» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)

Гол: Дм.Воробьев, 54.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Ойеволе, Миронов, Аюпов, Ткачук, Дм.Воробьев, Прудников (Ил.Воробьев, 68), А.В.Козлов (Палиенко, 73), Фамейе (Нойок, 90+2).

«Краснодар-2»: Агкацев (Ещенко, 62), Ивашин, Пелих (Апеков, 69), Иванов (Андреев, 61), Бородин, Корнюшин, Стежко, Черников, Халназаров (Исаенко, 55), Сабуа, Кутовой (Сергеев, 46).

Предупреждения: Аюпов, 72. Черников, 77. Дм.Воробьев, 90+2. Сабуа, 90+2.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

20 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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