«Акрон» в гостях победил «Енисей», «Оренбург» обыграл «Краснодар-2»
«Акрон» в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ в гостях победил «Енисей» со счетом 1:0.
В другом матче «Оренбург» обыграл «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0.
Олимп — ФНЛ
31-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Акрон» (Тольятти) — 0:1 (0:1)
Гол: Делькин, 9.
Нереализованный пенальти: Майрович, 49 (штанга)
«Енисей»: Опарин, Абрамов (Марков, 88), Сухомлинов, Цховребов, Кичин, Песиков (Шаболин, 70), Ланин, Лескано, Зотов, Иванов (Ломакин, 72), Глушков (Билоног, 71).
«Акрон»: Волков, Чичерин, Феррейра, Литвин, Нихаев (Баланович, 67), Газданов (Босов, 61), Чудин (Герюгов, 62), Килин (Гираев, 81), Пьянченко (Садыков, 72), Майрович, Делькин.
Предупреждения: Нихаев, 21. Зотов, 64. Абрамов, 70.
Судья: Цыганок (Владивосток).
20 марта. Красноярск. Стадион «Манеж Футбол-Арена Енисей».
«Оренбург» — «Краснодар-2» (Краснодар) — 1:0 (0:0)
Гол: Дм.Воробьев, 54.
«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков, Ойеволе, Миронов, Аюпов, Ткачук, Дм.Воробьев, Прудников (Ил.Воробьев, 68), А.В.Козлов (Палиенко, 73), Фамейе (Нойок, 90+2).
«Краснодар-2»: Агкацев (Ещенко, 62), Ивашин, Пелих (Апеков, 69), Иванов (Андреев, 61), Бородин, Корнюшин, Стежко, Черников, Халназаров (Исаенко, 55), Сабуа, Кутовой (Сергеев, 46).
Предупреждения: Аюпов, 72. Черников, 77. Дм.Воробьев, 90+2. Сабуа, 90+2.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
20 марта. Оренбург. Стадион «Газовик».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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