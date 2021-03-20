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«СКА-Хабаровск» ушел от поражения на последних минутах матча с «Велесом»

09:58
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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Велесом» в домашнем матче 31-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.

Единственный гол московской команды забил Александр Елисеев. У хабаровчан отличился Дмитрий Барков, спасший свою команду от поражения на 90+2-й минуте встречи.

Олимп — ФНЛ

31-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Велес» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Елисеев, 84 (0:1). Барков, 90+2 (1:1).

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Назаров (Брагин, 46), Мануйлов (Никифоров, 83), Большаков, Суслов, Колесниченко, Квеквескири, Малеев, Батютин (Першин, 72), Барков, Булия (Базелюк, 57).

«Велес» (Москва): Косаревский, Климов, Елисеев, Ботака-Иобома, Котов (Вакулич, 76), Майга, Галоян (Кирсанов, 57), Осипов, Фищенко, Федчук (Родионов, 79), Баев (Н'Диай, 72).

Предупреждения: Булия, 21. Баев, 37. Колесниченко, 53. Першин, 80.

Судья: Жабченко (Краснодар).

20 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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