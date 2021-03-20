«СКА-Хабаровск» ушел от поражения на последних минутах матча с «Велесом»
«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Велесом» в домашнем матче 31-го тура Олимп-ФНЛ — 1:1.
Единственный гол московской команды забил Александр Елисеев. У хабаровчан отличился Дмитрий Барков, спасший свою команду от поражения на 90+2-й минуте встречи.
Олимп — ФНЛ
31-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Велес» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Елисеев, 84 (0:1). Барков, 90+2 (1:1).
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Назаров (Брагин, 46), Мануйлов (Никифоров, 83), Большаков, Суслов, Колесниченко, Квеквескири, Малеев, Батютин (Першин, 72), Барков, Булия (Базелюк, 57).
«Велес» (Москва): Косаревский, Климов, Елисеев, Ботака-Иобома, Котов (Вакулич, 76), Майга, Галоян (Кирсанов, 57), Осипов, Фищенко, Федчук (Родионов, 79), Баев (Н'Диай, 72).
Предупреждения: Булия, 21. Баев, 37. Колесниченко, 53. Першин, 80.
Судья: Жабченко (Краснодар).
20 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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