Тихонов: «В ФНЛ выделяются «Химки» и «Акрон»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об уровне Мелбет-Первой лиги.

«Лигу знаю. В ней много футболистов, которые играли в РПЛ, это говорит об опыте и мастерстве — имею в виду команды, которые вылетели из Премьер-Лиги. Если взять тех, кто ниже первой четверки, то плюс-минус команды одного уровня, много очень тяжелых матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Также он назвал лучшие команды ФНЛ.

«Химки», «Акрон» выделяются», — добавил тренер.

На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Тихонова набрала 24 очка после 20 туров.