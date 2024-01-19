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Сегодня, 22:41

Тихонов: «В ФНЛ выделяются «Химки» и «Акрон»

Алина Савинова
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об уровне Мелбет-Первой лиги.

«Лигу знаю. В ней много футболистов, которые играли в РПЛ, это говорит об опыте и мастерстве — имею в виду команды, которые вылетели из Премьер-Лиги. Если взять тех, кто ниже первой четверки, то плюс-минус команды одного уровня, много очень тяжелых матчей», — приводит «РБ Спорт» слова Тихонова.

Также он назвал лучшие команды ФНЛ.

«Химки», «Акрон» выделяются», — добавил тренер.

На данный момент «Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Тихонова набрала 24 очка после 20 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-tihonov-v-pervoj-ligi-vy-delyayutsya-himki-i-akron/
Андрей Тихонов
ФК Акрон
ФК Енисей
ФК Химки
1
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

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Заур Тарба

Алания

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