Игрок «Зенита-2» Саусь перешел в «Шинник» на правах аренды

Полузащитник «Зенита-2» Владислав Саусь продолжит сезон в «Шиннике».

Как сообщает пресс-служба сине-бело-голубых, «Зенит» и «Шинник» достигли договоренности о переходе на правах аренды 20-летнего полузащитника до окончания текущего сезона Мелбет-Первой лиги.

Саусь в нынешнем сезоне провел 17 матчей во второй лиге, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.