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С «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Рашид Рахимов.
Фото ФК «Рубин»

Палата РФС по разрешению споров 18 января приняла решение снять с «Рубина» запрет на регистрацию новых футболистов.

«Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного в качестве обеспечительной меры по делу Ширяев vs. ФК «Рубин». В связи с исполнением клуба решения палаты по разрешению споров снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный в качестве обеспечительной меры. ФК «Рубин» имеет право регистрировать новых футболистов», — говорится в заявлении РФС.

В октябре 2023 года «Рубин» объявил о расторжении контракта с защитником Максимом Ширяевым. После этого палата по разрешению споров установила, что клуб расторг соглашение без уважительных причин. «Рубин» обязали выплатить Ширяеву задолженность по компенсации за досрочное расторжение трудового договора и проценты.

Источник: РФС
ФК Рубин (Казань)
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 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
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 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
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 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
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 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
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 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
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