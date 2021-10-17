«Алания» уступила «Нефтехимику», «Кубань» обыграла КАМАЗ
«Алания» проиграла «Нефтехимику» (2:3) в матче 18-го тура Олимп-ФНЛ.
«Нефтехимик» набрал 33 очка и занимает третье место. У «Алании» 32 очка и пятое место. В параллельной игре «Кубань» победила КАМАЗ (1:0).
Олимп-ФНЛ
18-й тур
«Алания» (Владикавказ) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:3 (0:2)
Голы: Емельянов, 16 (0:1). Юшин, 45+2 (0:2). Емельянов, 63 (0:3). Гиоргобиани, 74 (1:3). Машуков, 77 (2:3).
«Алания»: Солдатенко, Бутаев, Кочиев, Шавлохов, Хабалов, Хугаев (Машуков, 46), Магомедов, Хосонов (Цараев, 58), Дав.Кобесов (Гурциев, 46), Гиоргобиани (Эльдарушев, 75), Хубулов (Хадарцев, 54).
«Нефтехимик»: Голубев, Шоркин, Котов, Бердников, Ширяев, Галиулин (Талалай, 60), Хубаев, Юшин (Дворецков, 71. Потапов, 85), Емельянов, Москвичев, Уридия (Котик, 60).
Предупреждения: Хосонов, 48. Хубаев, 50. Голубев, 90+5.
Удаление: Хубаев, 69.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
17 октября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Кубань» (Краснодар) — КАМАЗ (Набережные Челны) — 1:0 (1:0)
Гол: Гурфов, 40.
«Кубань»: Нестеренко, Эдиев, Рыбин, Грицаенко, Кармаев, Петров, Гурфов, Алейников (Дышеков, 90+1), Гиголаев (Лаук, 46), Саркисов (Климов, 87), Козлов (Безденежных, 73).
КАМАЗ: Баклов, Морозов (Османов, 71), Хомуха, Аюкин (Абазов, 86), Магомадов, Тесленко, Свежов, Гаглоев (Зубаиров, 86), Калугин, Янушковский, Мусаев (Казимир, 76).
Предупреждения: Мусаев, 14. Гаглоев, 15. Грицаенко, 18. Морозов, 39. Петров, 54. Лаук, 61. Безденежных, 84. Гурфов, 90+1.
Удаление: Петров, 70.
Судья: Соколов (Воронеж).
17 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 300 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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