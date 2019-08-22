ФНЛ на официальном сайте опубликовала символическую сборную девятого тура Олимп-ФНЛ. Тренером ее стал Андрей Талалаев из «Химок». Под его руководством подмосковный клуб победил «Нефтехимик» (3:2) и вышел на второе место в таблице. Талалаев уже в третий раз попадает в сборную тура.

Стоит также отметить, что защитник «Томи» Алексей Шумских попадает в сборную тура в четвертый раз.

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Дмитрий Яшин («Шинник») — Кирилл Гоцук («Авангард», 2 попадания), Алексей Шумских («Томь», 4), Юрий Горшков («Чертаново») — Мухаммад Султонов («Ротор», 2), Василий Алейников («Шинник»), Александр Руденко («Спартак-2», 2), Павел Игнатович («Нижний Новгород») — Иван Сергеев («Торпедо», 3), Игорь Лебеденко («Торпедо»), Владислав Сарвели («Чертаново»). Тренер — Андрей Талалаев («Химки», 3).