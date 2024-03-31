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Судейство

Сегодня, 12:55

Судья Абросимов снова помог «Тюмени»

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 77-й минуте матча 25-го тура первой лиги «Арсенал» — «Тюмень» (0:0) арбитр Иван Абросимов сначала правильно засчитал гол туляков, но быстро отменил его, зафиксировав фол на вратаре Егоре Любакове. Судя по всему, рефери получил какой-то сигнал от первого ассистента Алексея Линкина и поменял свое решение.

Несколько видеоповторов убеждают в обратном: правильным был первый вердикт Абросимова. Взятие ворот отменено ошибочно.

Нужно отметить, что арбитр из Санкт-Петербурга второй раз за месяц работал на игре с участием «Тюмени». 4 марта он судил встречу 21-го тура «Химки» — «Тюмень» (3:0) и на 57-й минуте при счете 1:0 ошибочно назначил пенальти в пользу гостей.

В том эпизоде нападающий Илья Порохов сделал движение ногой в сторону от мяча и в направлении Олега Исаенко, а тот, пытаясь сыграть в мяч, на эту ногу наткнулся. Никаких оснований для наказания защитника 11-метровым ударом не возникло. Типичный пример обмана в попытке заработать фол в штрафной площади — их набралось немало за последние два-три года.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Тюмень
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Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 31 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
4
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
9
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
15
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
Результаты / календарь
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23 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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