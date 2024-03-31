Судья Абросимов снова помог «Тюмени»
На 77-й минуте матча 25-го тура первой лиги «Арсенал» — «Тюмень» (0:0) арбитр Иван Абросимов сначала правильно засчитал гол туляков, но быстро отменил его, зафиксировав фол на вратаре Егоре Любакове. Судя по всему, рефери получил какой-то сигнал от первого ассистента Алексея Линкина и поменял свое решение.
Несколько видеоповторов убеждают в обратном: правильным был первый вердикт Абросимова. Взятие ворот отменено ошибочно.
Нужно отметить, что арбитр из Санкт-Петербурга второй раз за месяц работал на игре с участием «Тюмени». 4 марта он судил встречу 21-го тура «Химки» — «Тюмень» (3:0) и на 57-й минуте при счете 1:0 ошибочно назначил пенальти в пользу гостей.
В том эпизоде нападающий Илья Порохов сделал движение ногой в сторону от мяча и в направлении Олега Исаенко, а тот, пытаясь сыграть в мяч, на эту ногу наткнулся. Никаких оснований для наказания защитника 11-метровым ударом не возникло. Типичный пример обмана в попытке заработать фол в штрафной площади — их набралось немало за последние два-три года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
4
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
9
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
15
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|0 : 0
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|0 : 0
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|3 : 0
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3