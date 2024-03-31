Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 31 марта
31 марта пройдут два матча 25-го тура Мелбет-Первой лиги
31 марта, в воскресенье, пройдут два матча 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Алания» примет «Черноморец», а «Нефтехимик» сыграет против «Акрона».
«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ 31 марта по московскому времени.
На первой строчке в турнирной таблице первой лиги находятся подмосковные «Химки» с 42 очками.
Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 31 марта
- 17:00. «Алания» — «Черноморец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
- 17:30. «Нефтехимик» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте
Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|24
|12
|6
|6
|37-27
|42
|
2
|Акрон
|23
|12
|5
|6
|32-19
|41
|
3
|Арсенал
|24
|10
|11
|3
|28-15
|41
|
4
|Динамо Мх
|23
|12
|4
|7
|24-13
|40
|
5
|Родина
|24
|11
|7
|6
|38-20
|40
|
6
|Тюмень
|24
|10
|7
|7
|28-21
|37
|
7
|Алания
|23
|9
|9
|5
|25-25
|36
|
8
|Енисей
|24
|10
|3
|11
|41-33
|33
|
9
|Нефтехимик
|23
|9
|6
|8
|23-21
|33
|
10
|СКА-Хаб.
|24
|8
|7
|9
|25-27
|31
|
11
|Торпедо
|24
|8
|7
|9
|20-23
|31
|
12
|КАМАЗ
|24
|7
|8
|9
|21-24
|29
|
13
|Шинник
|24
|7
|7
|10
|27-36
|28
|
14
|Ленинградец
|24
|6
|7
|11
|16-28
|25
|
15
|Сокол
|24
|6
|6
|12
|20-40
|24
|
16
|Черноморец
|23
|5
|9
|9
|21-28
|24
|
17
|Кубань
|23
|5
|6
|12
|17-29
|21
|
18
|Волгарь
|24
|4
|9
|11
|18-32
|21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|08:00
|
Енисей – Химки
|4 : 1
|30.03
|14:00
|
СКА-Хаб. – Сокол
|3 : 1
|30.03
|16:00
|
Торпедо – КАМАЗ
|1 : 0
|30.03
|16:00
|
Шинник – Ленинградец
|0 : 0
|30.03
|16:00
|
Арсенал – Тюмень
|0 : 0
|30.03
|19:30
|
Родина – Волгарь
|3 : 0
|31.03
|17:00
|
Алания – Черноморец
|- : -
|31.03
|17:30
|
Нефтехимик – Акрон
|- : -
|1.04
|17:00
|
Кубань – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Эгаш Касинтура
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заурбек Плиев
Родина, Сокол
|11
|1
|5
|
|
Заур Тарба
Алания
|18
|1
|5
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|16
|1
|3
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