Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 31 марта

31 марта, в воскресенье, пройдут два матча 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Алания» примет «Черноморец», а «Нефтехимик» сыграет против «Акрона».

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ 31 марта по московскому времени.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги находятся подмосковные «Химки» с 42 очками.

Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 31 марта

17:00. «Алания» — «Черноморец». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

ВКонтакте 17:30. «Нефтехимик» — «Акрон». Онлайн-трансляция / Видеотрансляция на сайте matchtv.ru и в сообществе ФНЛ во ВКонтакте

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.