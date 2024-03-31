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Сегодня, 09:00

Первая лига: расписание трансляций матчей тура ФНЛ 31 марта

31 марта пройдут два матча 25-го тура Мелбет-Первой лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Алании» Николай Гиоргобиани.
Николай Гиоргобиани.
Фото ФК «Алания»

31 марта, в воскресенье, пройдут два матча 25-го тура Мелбет-Первой лиги. «Алания» примет «Черноморец», а «Нефтехимик» сыграет против «Акрона».

«СЭ» публикует информацию с расписанием трансляций и временем начала игр ФНЛ 31 марта по московскому времени.

На первой строчке в турнирной таблице первой лиги находятся подмосковные «Химки» с 42 очками.

Расписание матчей ФНЛ и где смотреть трансляции игр 31 марта

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.

Футбол
Первая лига
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«Родина» — «Волгарь»: видеообзор матча первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 24 12 6 6 37-27 42
2
 Акрон 23 12 5 6 32-19 41
3
 Арсенал 24 10 11 3 28-15 41
4
 Динамо Мх 23 12 4 7 24-13 40
5
 Родина 24 11 7 6 38-20 40
6
 Тюмень 24 10 7 7 28-21 37
7
 Алания 23 9 9 5 25-25 36
8
 Енисей 24 10 3 11 41-33 33
9
 Нефтехимик 23 9 6 8 23-21 33
10
 СКА-Хаб. 24 8 7 9 25-27 31
11
 Торпедо 24 8 7 9 20-23 31
12
 КАМАЗ 24 7 8 9 21-24 29
13
 Шинник 24 7 7 10 27-36 28
14
 Ленинградец 24 6 7 11 16-28 25
15
 Сокол 24 6 6 12 20-40 24
16
 Черноморец 23 5 9 9 21-28 24
17
 Кубань 23 5 6 12 17-29 21
18
 Волгарь 24 4 9 11 18-32 21
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 08:00
Енисей – Химки
 4 : 1
30.03 14:00
СКА-Хаб. – Сокол
 3 : 1
30.03 16:00
Торпедо – КАМАЗ
 1 : 0
30.03 16:00
Шинник – Ленинградец
 0 : 0
30.03 16:00
Арсенал – Тюмень
 0 : 0
30.03 19:30
Родина – Волгарь
 3 : 0
31.03 17:00
Алания – Черноморец
 - : -
31.03 17:30
Нефтехимик – Акрон
 - : -
1.04 17:00
Кубань – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 11 1 5
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 18 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 16 1 3
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