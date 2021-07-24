Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Строгино» и «Саранск» сыграли вничью, «Сатурн» разгромил «Коломну»

20:36

Состоялись матчи второго тура первенства ФНЛ 2.

Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)

2-й тур

«Зенит» (Пенза) — «Сокол» (Саратов) — 0:2 (0:2)

«Калуга» — «Динамо» (Брянск) — 0:0

«СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) — «Знамя» (Ногинск) — 3:0 (1:0)

«Строгино» (Москва) — «Саранск» — 1:1 (1:1)

«Сатурн» (Раменское) — «Коломна» — 3:0 (3:0)

«Авангард» (Курск) — «Арсенал-2» (Тула) — 1:4 (1:3)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай лидирует в медальном зачете, у России серебро и бронза, США — без наград
Врач развеял популярные мифы о растворимом кофе
Видео задержания подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе
Почему кошки любят спать на человеке
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд