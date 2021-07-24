«Строгино» и «Саранск» сыграли вничью, «Сатурн» разгромил «Коломну»
20:36
Состоялись матчи второго тура первенства ФНЛ 2.
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)
2-й тур
«Зенит» (Пенза) — «Сокол» (Саратов) — 0:2 (0:2)
«Калуга» — «Динамо» (Брянск) — 0:0
«СКА-Хабаровск-2» (Хабаровск) — «Знамя» (Ногинск) — 3:0 (1:0)
«Строгино» (Москва) — «Саранск» — 1:1 (1:1)
«Сатурн» (Раменское) — «Коломна» — 3:0 (3:0)
«Авангард» (Курск) — «Арсенал-2» (Тула) — 1:4 (1:3)
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