Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о том, какие зарплаты получили новички казанского клуба.

— В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провел хорошую переговорную работу, и проще сказать, что мы «насыпали денег». Хотя наш менеджмент просто хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подается в прессе.

Никаких премиальных у нас в клубе нет, и позиция «Рубина» в этом отношении не поменялась. Игроки получают только фиксированную зарплату. Многие приходили на те же зарплаты, которые либо получали ранее, либо им предлагали другие клубы.

Например, Муллин — писали, что мы перебили предложение «Акрона» в два раза, но это не так. У него такая же зарплата, которую ему предлагали там. И Олег Иванов, к примеру, тоже будет выступать в «Рубине» на том же окладе, что у него был в предыдущем клубе. Поэтому история о том, что мы заваливаем деньгами, очень надуманная. В среднем зарплаты новичков в клубе от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в российской премьер-лиге и вылетел в первый дивизион.