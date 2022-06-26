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Яровинский — о зарплатах в «Рубине»: «Иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста»

Спортивный директор «Рубина» Яровинский рассказал о зарплатах футболистов в клубе
Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о том, какие зарплаты получили новички казанского клуба.

— В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провел хорошую переговорную работу, и проще сказать, что мы «насыпали денег». Хотя наш менеджмент просто хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подается в прессе.

Никаких премиальных у нас в клубе нет, и позиция «Рубина» в этом отношении не поменялась. Игроки получают только фиксированную зарплату. Многие приходили на те же зарплаты, которые либо получали ранее, либо им предлагали другие клубы.

Например, Муллин — писали, что мы перебили предложение «Акрона» в два раза, но это не так. У него такая же зарплата, которую ему предлагали там. И Олег Иванов, к примеру, тоже будет выступать в «Рубине» на том же окладе, что у него был в предыдущем клубе. Поэтому история о том, что мы заваливаем деньгами, очень надуманная. В среднем зарплаты новичков в клубе от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в российской премьер-лиге и вылетел в первый дивизион.

Олег Яровинский. Завышенные зарплаты новичков, 48 миллионов для Фамейе, будущее Дюпина. Честное интервью со спортивным директором «Рубина»

Джоэль Фамейе
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Олег Яровинский
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