Яровинский — о зарплате в 48 миллионов рублей у Фамейе: «Эти цифры просто взяты из воздуха»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что новичок клуба Джоэль Фамейе будет получать 48 миллионов рублей в год.

— Проходила информация про 48 миллионов рублей в год у Фамейе — это правда?

— Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Это информация и близко не соответствует действительности.

— Откуда эти слухи исходят и почему всплывают такие суммы?

— Эти цифры просто взяты из воздуха. Возможно, их каким-то образом вбрасывает агент, который предлагал Фамейе другим клубам, но не мог представлять его интересы с юридической точки зрения. Знаю, что Джоэля предлагали другим командам РПЛ, хотя игрок об этом не знал. Мы знаем, кто этот агент.

Когда «Рубин» быстро и напрямую договорился с футболистом о переходе, видимо, агента это каким-то образом задело. Он был лишен возможности заработать на этом трансфере, поэтому распускает слухи. А цифры 48 миллионов в год — это просто ложь. Даже близко у Фамейе нет такой зарплаты.

— В его контракте есть премиальная часть?

— Нет, но предусмотрено повышение. И не за голы или результативные действия, а в случае выхода «Рубина» в премьер-лигу и при условии, что он сыграет высокий процент матчей. Но тогда зарплата Фамейе все равно не будет настолько большой, как пишут.

И это касается всех игроков: их весомый вклад в наше возвращение в премьер-лигу приведет к росту их благосостояния. Но опять же — это далеко не те цифры, что были раньше до весенних событий. То, что в «Рубине» огромные зарплаты — большое преувеличение.

Предыдущим клубом Фамейе был «Оренбург». В сезоне-2021/22 футболист забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 29 матчах за команду.