Полузащитник «Рубина» Хакшабанович: «Находясь в России, я совсем не мог сфокусироваться на футболе»
Полузащитник «Рубина» Сеяд Хакшабанович объяснил, почему хочет покинуть казанский клуб.
«Мои родители не могли спать по ночам, и я это чувствовал, поэтому и сам испытывал проблемы со сном.
Из-за этого, находясь в России, я совсем не мог сфокусироваться на футболе. Это было волнительное время.
Но, несмотря ни на что, я могу лишь сказать слова похвалы в адрес казанского «Рубина», — цитирует футболиста The Scottish Sun.
Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.
С марта 2022 года швед выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|КАМАЗ
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
2
|Алания
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
3
|Волгарь
|5
|3
|1
|1
|6-4
|10
|
4
|Рубин
|5
|2
|2
|1
|9-5
|8
|
5
|Арсенал
|5
|2
|2
|1
|8-5
|8
|
6
|Балтика
|5
|2
|2
|1
|8-6
|8
|
7
|Динамо Мх
|5
|2
|2
|1
|5-4
|8
|
8
|Енисей
|5
|2
|2
|1
|7-7
|8
|
9
|Кубань
|5
|2
|1
|2
|6-5
|7
|
10
|Уфа
|5
|2
|1
|2
|5-6
|7
|
11
|Краснодар-2
|5
|2
|1
|2
|4-5
|7
|
12
|Нефтехимик
|5
|1
|2
|2
|4-4
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|2
|2
|4-6
|5
|
14
|Шинник
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|9-9
|4
|
16
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|4-8
|4
|
17
|Велес
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
18
|Волга
|5
|0
|1
|4
|3-11
|1
|21.08
|12:45
|
Волга – Рубин
|- : -
|21.08
|13:00
|
Енисей – Шинник
|- : -
|21.08
|16:00
|
Уфа – Волгарь
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Акрон
|- : -
|21.08
|18:00
|
Балтика – Краснодар-2
|- : -
|21.08
|18:00
|
Нефтехимик – Велес
|- : -
|21.08
|19:00
|
Динамо Мх – СКА-Хаб.
|- : -
|21.08
|20:00
|
Кубань – Алания
|- : -
|21.08
|20:00
|
Родина – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Василий Алейников
СКА-Хабаровск
|4
|
|
Джоэль Фамейе
Рубин
|4
|
|
Артем Делькин
Волгарь
|3
|П
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|4
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|3
|
|
Рустам Сосранов
СКА-Хабаровск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Данил Полубояринов
Акрон
|4
|1
|2
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|4
|1
|1
|
|
Александр Клещенко
Родина
|1
|1
|0