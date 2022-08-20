Полузащитник «Рубина» Хакшабанович: «Находясь в России, я совсем не мог сфокусироваться на футболе»

Полузащитник «Рубина» Сеяд Хакшабанович объяснил, почему хочет покинуть казанский клуб.

«Мои родители не могли спать по ночам, и я это чувствовал, поэтому и сам испытывал проблемы со сном.

Из-за этого, находясь в России, я совсем не мог сфокусироваться на футболе. Это было волнительное время.

Но, несмотря ни на что, я могу лишь сказать слова похвалы в адрес казанского «Рубина», — цитирует футболиста The Scottish Sun.

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.

С марта 2022 года швед выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».