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Полузащитник «Рубина» Хакшабанович: «Находясь в России, я совсем не мог сфокусироваться на футболе»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Рубина» Сеяд Хакшабанович объяснил, почему хочет покинуть казанский клуб.

«Мои родители не могли спать по ночам, и я это чувствовал, поэтому и сам испытывал проблемы со сном.

Из-за этого, находясь в России, я совсем не мог сфокусироваться на футболе. Это было волнительное время.

Но, несмотря ни на что, я могу лишь сказать слова похвалы в адрес казанского «Рубина», — цитирует футболиста The Scottish Sun.

Прошлым летом «Рубин» купил Хакшабановича у «Норчепинга» за 6,5 миллионов евро.

С марта 2022 года швед выступал на правах аренды за «Юргорден», в составе которого отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 11 матчах. В сезоне-2022/23 футболист не участвовал в матчах «Рубина».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Спартак 0
2-й тайм

П2

22%

2.36

ТБ 2.5

26%

1.87

ИТБ2 (1.5)

16%

2.15
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Торпедо М

Ф1(-2.5)

24%

2.22

Обе забьют - нет

21%

1.71

ТБ 3.5

23%

2.08
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль

П2

29%

1.63

ИТБ2 (1.5)

19%

1.51

Обе забьют - да

18%

1.56
ФК Рубин (Казань)
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 КАМАЗ 5 4 1 0 8-3 13
2
 Алания 5 3 2 0 8-3 11
3
 Волгарь 5 3 1 1 6-4 10
4
 Рубин 5 2 2 1 9-5 8
5
 Арсенал 5 2 2 1 8-5 8
6
 Балтика 5 2 2 1 8-6 8
7
 Динамо Мх 5 2 2 1 5-4 8
8
 Енисей 5 2 2 1 7-7 8
9
 Кубань 5 2 1 2 6-5 7
10
 Уфа 5 2 1 2 5-6 7
11
 Краснодар-2 5 2 1 2 4-5 7
12
 Нефтехимик 5 1 2 2 4-4 5
13
 Родина 5 1 2 2 4-6 5
14
 Шинник 5 1 2 2 6-8 5
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 9-9 4
16
 Акрон 5 1 1 3 4-8 4
17
 Велес 5 1 0 4 3-8 3
18
 Волга 5 0 1 4 3-11 1
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.08 12:45
Волга – Рубин
 - : -
21.08 13:00
Енисей – Шинник
 - : -
21.08 16:00
Уфа – Волгарь
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Акрон
 - : -
21.08 18:00
Балтика – Краснодар-2
 - : -
21.08 18:00
Нефтехимик – Велес
 - : -
21.08 19:00
Динамо Мх – СКА-Хаб.
 - : -
21.08 20:00
Кубань – Алания
 - : -
21.08 20:00
Родина – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Василий Алейников

Василий Алейников

СКА-Хабаровск

 4
Джоэль Фамейе

Джоэль Фамейе

Рубин

 4
Артем Делькин

Артем Делькин

Волгарь

 3
П
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 4
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 3
Рустам Сосранов

Рустам Сосранов

СКА-Хабаровск

 2
И К Ж
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Акрон

 4 1 2
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 4 1 1
Александр Клещенко

Александр Клещенко

Родина

 1 1 0
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