Спортдиректор "Тамбова": "Бюджет клуба в премьер-лиге? Максимум – 700 миллионов"

Павел Худяков, спортивный директор "Тамбова", рассказал "СЭ", какой бюджет будет у команды на будущий сезон. Сегодня клуб оформил выход из Олимп-ФНЛ в премьер-лигу.
– Генеральный директор вашего клуба Георгий Ярцев в интервью "СЭ" сказал, что у "Тамбова" один из самых скромных бюджетов в ФНЛ. Выходит, не все решают деньги?
– Так и есть. Не все. Это однозначно. Мы постараемся доказать это и в премьер-лиге (улыбается). Наверное, у нас будет один из самых маленьких бюджетов в премьер-лиге вообще за последние годы.
– Зимой вы говорили, что рассчитываете в РПЛ на бюджет в 600-700 миллионов. Цифры не поменялись?
– Ох. 600-700 миллионов – это максимум. Хорошо бы, чтобы так было.
– Сможете найти такие деньги?
– Попробуем, попробуем.
– Сейчас у "Тамбова" есть крупный спонсор?
– Пока нет. Есть наметки, предложения. Обсуждаем. Думаю, спонсор появится и все будет нормально. У нас все в процессе. (Виталий Айрапетов)