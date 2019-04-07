"Сочи" и "Тюмень" сыграли вничью, "Армавир" и "Факел" голов не забили

"Сочи" и "Тюмень" сыграли вничью матче 30-го тура Олимп-ФНЛ – 1:1. Голами в матче отличились Иван Чудин и Евгений Песегов.

В другом матче дня "Армавир" и "Факел" голов не забили – 0:0.

"Сочи" занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 52 очка. "Факел"(33 очка), "Армавир" (30) и "Тюмень"(28) занимают 16-ю, 17-ю и 18-ю строчку соответственно.

Олимп – ФНЛ

30-й тур

"Сочи" – "Тюмень" – 1:1 (0:0)

Голы: Чудин, 61 (0:1). Песегов, 76 – с пенальти (1:1).

"Сочи": Заболотный, Миладинович, Юрганов, Почивалин (Калугин, 81), Маргасов, Казаев (Обольский, 64), Бурмистров, Песегов, Горбунов (Бахтияров, 66), Померко, Барсов (Альфред, 72).

"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Васиев (Шакуро, 70), Бем, Лихачев, Фомин, Милосавлев (Ослоновский, 62), Глухов (Маринкович, 46), Рябокобыленко, Чудин, Щербак (Вотинов, 46).

Предупреждения: Милосавлев, 58. Обольский, 67. Лихачев, 76.

Судья: Чембулатов (Кострома).

7 апреля. Сочи. Стадион "Фишт".

Олимп – ФНЛ

30-й тур

"Факел" (Воронеж) – "Армавир" – 0:0

"Факел" (Воронеж): Лантратов, Осипенко, Божин, Пройич, Лебеденко, Олейников (Макарчук, 71), Кузьмин (Афанасьев, 61), Ломакин (Аршакян, 46), Мануковский (Цвейба, 86), Молодцов, Бирюков.

"Армавир": Руденок, Кутин, Концедалов, Тен, Таказов, Безлихотнов (Романенко, 73), Лусикян, Клопков (Суханов, 81), Поляков (Падерин, 60), Гурфов, Мичуренков (Веркашанский, 69).

Предупреждения: Концедалов, 20. Гурфов, 30. Пройич, 42. Мичуренков, 44. Кутин, 90+2. Веркашанский, 90+2.

Судья: Шадыханов (Москва).

7 апреля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

Все об Олимп-ФНЛ – здесь