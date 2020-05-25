«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды
08:38
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter клуба.
28-летний защитник пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом.
КЭП С НАМИ! ???— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 25, 2020
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год.
28-летний защитник пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом. pic.twitter.com/45KGRsnHKa
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