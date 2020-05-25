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«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды

08:38
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«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает Twitter клуба.

28-летний защитник пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом.

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