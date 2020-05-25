КЭП С НАМИ! ???



«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год.



28-летний защитник пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом. pic.twitter.com/45KGRsnHKa