«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: видеообзор матча

«Нефтехимик» на выезде обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 26-го тура первой лиги — 1:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Нефтехимик» занимает седьмое место в таблице Первой лиги с 37 очками, «СКА-Хабаровск» идет на десятой строчке с 31 очком.