Хавбек «Кубани» Рейхмен заявил, что в матче против «Черноморца» команда намерена победить

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, чего ждет от матча 26-го тура первой лиги против «Черноморца». Встреча состоится сегодня, 7 апреля.

«Нас ждет большой матч, это настоящее дерби. Готовимся самым серьезным образом. Первая моя игра за «Кубань» пришлась именно против «Черноморца». Нас ждет большой матч. Настраиваемся на победу», — цитирует Рейхмена «РБ Спорт».