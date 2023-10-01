Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:40

Евсеев обвинил в поражении «Кубани» яркое солнце

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:2) в матче 12-го тура ФНЛ заявил, что солнце светило слишком ярко и это мешало игре.

«Ну игру еще раньше надо было начинать, было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому пять минут нам не удались, за которые соперник забил два мяча», — цитирует Евсеева Telegram-канал Первой лиги.

Хабаровский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в первой лиге. «Кубань» с 6 очками — на предпоследнем 17-м месте.

Вадим Евсеев
ФК Кубань
4
0
Читайте также
УНИКС победил «Локомотив» в первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу»
Байден подписал закон о продлении финансирования правительства США
В конгрессе США обвинили Великобританию в провоцировании мировой войны
Российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«СКА-Хабаровск» дома победил «Кубань» в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 11 7 2 2 14-9 23
2
 Динамо Мх 11 6 3 2 13-5 21
3
 Шинник 11 6 1 4 15-13 19
4
 Акрон 11 5 3 3 15-7 18
5
 СКА-Хаб. 12 5 3 4 15-12 18
6
 Химки 11 5 2 4 13-12 17
7
 Торпедо 11 5 2 4 10-10 17
8
 Сокол 11 5 2 4 12-16 17
9
 Тюмень 11 4 4 3 16-12 16
10
 КАМАЗ 11 4 4 3 8-8 16
11
 Енисей 11 4 2 5 16-15 14
12
 Родина 11 3 5 3 18-15 14
13
 Арсенал 11 3 5 3 10-12 14
14
 Черноморец 11 2 7 2 12-12 13
15
 Нефтехимик 11 3 2 6 8-14 11
16
 Ленинградец 11 2 5 4 7-12 11
17
 Кубань 12 1 3 8 6-15 6
18
 Волгарь 11 0 5 6 8-17 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.10 07:00
СКА-Хаб. – Кубань
 2 : 0
1.10 13:00
Торпедо – Ленинградец
 - : -
1.10 13:00
Енисей – Динамо Мх
 - : -
1.10 16:00
Шинник – Тюмень
 - : -
1.10 17:00
Черноморец – Волгарь
 - : -
1.10 18:00
Нефтехимик – Арсенал
 - : -
2.10 16:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
2.10 16:30
Акрон – Химки
 - : -
2.10 19:00
Сокол – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Антон Антонов

Антон Антонов

Черноморец Н

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 4 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 8 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости