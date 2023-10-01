Евсеев обвинил в поражении «Кубани» яркое солнце
Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев после поражения от «СКА-Хабаровска» (0:2) в матче 12-го тура ФНЛ заявил, что солнце светило слишком ярко и это мешало игре.
«Ну игру еще раньше надо было начинать, было бы больше разговоров об игре. Сегодня солнце очень ярко горело, поэтому пять минут нам не удались, за которые соперник забил два мяча», — цитирует Евсеева Telegram-канал Первой лиги.
Хабаровский клуб набрал 18 очков и занимает 5-е место в первой лиге. «Кубань» с 6 очками — на предпоследнем 17-м месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|11
|7
|2
|2
|14-9
|23
|
2
|Динамо Мх
|11
|6
|3
|2
|13-5
|21
|
3
|Шинник
|11
|6
|1
|4
|15-13
|19
|
4
|Акрон
|11
|5
|3
|3
|15-7
|18
|
5
|СКА-Хаб.
|12
|5
|3
|4
|15-12
|18
|
6
|Химки
|11
|5
|2
|4
|13-12
|17
|
7
|Торпедо
|11
|5
|2
|4
|10-10
|17
|
8
|Сокол
|11
|5
|2
|4
|12-16
|17
|
9
|Тюмень
|11
|4
|4
|3
|16-12
|16
|
10
|КАМАЗ
|11
|4
|4
|3
|8-8
|16
|
11
|Енисей
|11
|4
|2
|5
|16-15
|14
|
12
|Родина
|11
|3
|5
|3
|18-15
|14
|
13
|Арсенал
|11
|3
|5
|3
|10-12
|14
|
14
|Черноморец
|11
|2
|7
|2
|12-12
|13
|
15
|Нефтехимик
|11
|3
|2
|6
|8-14
|11
|
16
|Ленинградец
|11
|2
|5
|4
|7-12
|11
|
17
|Кубань
|12
|1
|3
|8
|6-15
|6
|
18
|Волгарь
|11
|0
|5
|6
|8-17
|5
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Кубань
|2 : 0
|1.10
|13:00
|
Торпедо – Ленинградец
|- : -
|1.10
|13:00
|
Енисей – Динамо Мх
|- : -
|1.10
|16:00
|
Шинник – Тюмень
|- : -
|1.10
|17:00
|
Черноморец – Волгарь
|- : -
|1.10
|18:00
|
Нефтехимик – Арсенал
|- : -
|2.10
|16:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|2.10
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|2.10
|19:00
|
Сокол – Алания
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|
|
Антон Антонов
Черноморец Н
|4
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Егор Иванов
Енисей
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|4
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|8
|1
|0
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