«Алания» одержала победу над «СКА-Хабаровском» и заняла место в топ-4 ФНЛ

«СКА-Хабаровск» дома проиграл «Алании» в матче 42-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 1:2.

Клуб из Владикавказа набрал 77 очков и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Однако, согласно итогам заседания Бюро Исполкома РФС, на котором был утвержден регламент стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21, «Алания», не получившая лицензию РФС I, не сможет принять участие в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место в РПЛ.

«СКА-Хабаровск» с 60 очками на 11 месте.

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2 (0:1)

Голы: Хадарцев, 38 — с пенальти (0:1). Першин, 67 (1:1). Хосонов, 88 (1:2).

Нереализованный пенальти: Хадарцев, 13 (вратарь)

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Эммерсон, Мануйлов, Большаков, Грачев (Малеев, 46), Георгиевский (Першин, 60), Никифоров (Брагин, 60), Колесниченко, Мартусевич, Квеквескири, Булия (Базелюк, 59).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Багаев, Засеев (Хубулов, 72. Дзахов, 90), Кочиев, Бутаев, Хугаев (Суанов, 86), Магомедов, Хадарцев, Машуков (Хосонов, 69), Гиоргобиани (Гурциев, 75).

Предупреждения: Гиоргобиани, 21. Большаков, 29. Хадарцев, 34. Засеев, 41. Мартусевич, 81. Гурциев, 90+4. Магомедов, 90+5.

Удаление: Хадарцев, 57.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

15 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.