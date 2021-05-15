«Алания» одержала победу над «СКА-Хабаровском» и заняла место в топ-4 ФНЛ
«СКА-Хабаровск» дома проиграл «Алании» в матче 42-го тура Олимп-ФНЛ со счетом 1:2.
Клуб из Владикавказа набрал 77 очков и занял четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Однако, согласно итогам заседания Бюро Исполкома РФС, на котором был утвержден регламент стыковых матчей между командами РПЛ и ФНЛ в сезоне-2020/21, «Алания», не получившая лицензию РФС I, не сможет принять участие в стыковых матчах с командой, занявшей 14-е место в РПЛ.
«СКА-Хабаровск» с 60 очками на 11 месте.
Олимп — ФНЛ
42-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Алания» (Владикавказ) — 1:2 (0:1)
Голы: Хадарцев, 38 — с пенальти (0:1). Першин, 67 (1:1). Хосонов, 88 (1:2).
Нереализованный пенальти: Хадарцев, 13 (вратарь)
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Эммерсон, Мануйлов, Большаков, Грачев (Малеев, 46), Георгиевский (Першин, 60), Никифоров (Брагин, 60), Колесниченко, Мартусевич, Квеквескири, Булия (Базелюк, 59).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Качмазов, Багаев, Засеев (Хубулов, 72. Дзахов, 90), Кочиев, Бутаев, Хугаев (Суанов, 86), Магомедов, Хадарцев, Машуков (Хосонов, 69), Гиоргобиани (Гурциев, 75).
Предупреждения: Гиоргобиани, 21. Большаков, 29. Хадарцев, 34. Засеев, 41. Мартусевич, 81. Гурциев, 90+4. Магомедов, 90+5.
Удаление: Хадарцев, 57.
Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).
15 мая. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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